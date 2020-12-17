Снег с дождем и до минус двух. Погода на 18 декабря

Мокрый снег с дождем и до 2 градусов мороза ожидается в Беларуси 18 декабря, сообщили в Белгидромете.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.