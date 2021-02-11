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Снег и порывистый ветер. Погода на 12 февраля

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Снег и порывистый ветер. Погода на 12 февраля

В пятницу в стране будет облачно. Во многих районах прогнозируется снег, местами метель. По востоку республики временами ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью по востоку, утром и днем на большей части территории - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, днем - минус 10-15 градусов.

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