Снег и похолодание прогнозируются на этой неделе

31 января (вторник): преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном снег, мокрый снег), местами слабая метель. Вероятность осадков в Могилеве ночью - 80-90%, днем - 60-70%. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_+2°С, в Могилеве 0_-2°С.

Днем -2_+3°С и 0_+2°С соответственно.

1 февраля (среда): облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный снег, днем временами осадки, в основном снег, мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах слабая метель, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10, утром и днем порывы до 14 м/с.

Ночью -1_-6°С.

Днем -2_+3°С.