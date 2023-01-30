Снег и похолодание прогнозируются на этой неделе
50 0
31 января (вторник): преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном снег, мокрый снег), местами слабая метель. Вероятность осадков в Могилеве ночью - 80-90%, днем - 60-70%. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью по области -3_+2°С, в Могилеве 0_-2°С.
Днем -2_+3°С и 0_+2°С соответственно.
1 февраля (среда): облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный снег, днем временами осадки, в основном снег, мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах слабая метель, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10, утром и днем порывы до 14 м/с.
Ночью -1_-6°С.
Днем -2_+3°С.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Белгидромет рассказал о состоянии почвы в условиях оттепели
-
Снег и похолодание прогнозируются на этой неделе
-
Белгидромет: на реках Беларуси отмечаются колебания уровней воды до 20 см
-
Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января
-
Гололед, туман, мокрый снег. Такой будет погода на следующей неделе