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Погода

Снег и гололедицу прогнозируют синоптики в Беларуси 4 декабря

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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Синоптики также прогнозируют слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит 2-8 градусов мороза, по востоку до минус 11 градусов. Днем столбик термометра опустится до 7 градусов мороза по северо-востоку, по юго-западу ожидается до 1 градуса тепла.

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