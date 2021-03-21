Снег и гололедица. Погода на 22 марта
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Фотографии: pixabay.com / heungsoon
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ночью и местами днем ожидаются кратковременные снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит минус 1-6, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.
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