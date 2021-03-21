0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Снег и гололедица. Погода на 22 марта

46 0

Снег и гололедица. Погода на 22 марта

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ночью и местами днем ожидаются кратковременные снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит минус 1-6, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿