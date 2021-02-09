Снег и гололедица. Погода на 10 февраля

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части страны, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-20. В дневные часы будет 7-13 градусов ниже нуля, по югу - минус 4-6 градусов.