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Снег и гололедица. Погода на 10 февраля

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Снег и гололедица. Погода на 10 февраля

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части страны, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-20. В дневные часы будет 7-13 градусов ниже нуля, по югу - минус 4-6 градусов.

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