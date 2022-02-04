Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами ожидается туман. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем по западу местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11 градусов, по востоку республики - минус 12-17, в юго-западных районах от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 5, по востоку 3-6 градусов мороза.