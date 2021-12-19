Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря
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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля по югу страны до минус 9 градусов по северу.
По информации синоптиков, 21-22 декабря в стране установится холодная погода. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
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