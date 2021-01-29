Снег и до десяти градусов мороза. Погода на 30 января
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В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-востоку пройдет кратковременный снег. Днем по Брестской и Гомельской областям ожидается снег, на остальной части территории страны местами небольшой снег. Ночью в северных районах будет слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с, ночью по северу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.
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