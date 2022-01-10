Снег и до 9 градусов мороза ожидаются в Могилевской области 10 января
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Снег и до 9 градусов мороза ожидается в Могилевской области 10 января, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.
В понедельник будет облачно, днем с прояснениями. Ночью временами снег, днем небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью минус 4 -9, днем минус 1 -6.
Погодные условия ночью будет определять атмосферный фронт, днем - область повышенного атмосферного давления.
Атмосферное давление будет расти.
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