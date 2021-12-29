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Погода

Снег и до -18°С ожидается в Беларуси 30 декабря

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Снег и до -18°С ожидается в Беларуси 30 декабря

Снег и до 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по западу, днем во многих районах временами пройдет небольшой снег, мокрый снег, по западу с дождем. Утром и днем местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-18, по западу - минус 5-8. Днем будет от плюс 2 по западу до 7 градусов ниже нуля по востоку.

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