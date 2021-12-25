Снег и до -14°С ожидается в Беларуси 25 декабря

Снег и до 14 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны пройдет кратковременный снег, по югу мокрый. Днем местами пройдет небольшой снег. Ночью по югу в отдельных районах возможен слабый гололед. Ожидается слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях - минус 11-14. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля.