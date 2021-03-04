Снег и до -12°С. Погода на 5 марта

Снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили в Белгидромете.

"В конце февраля и в первых числах марта в Беларуси был повышенный температурный режим. Теперь в атмосфере наметились изменения. Сегодня в утренние часы к северным районам нашей страны подошел холодный атмосферный фронт. Смещаясь к югу, осадков он принесет немного. Но вслед за ним распространится холодный воздух, и температурный фон приблизится к климатической норме, характерной для этих чисел марта", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 марта, местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 2 до плюс 4.