Снег и до -10°С ожидается в Беларуси 6 декабря

Снег и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно, ночью с прояснениями. Во многих районах прогнозируется небольшой снег, днем по юго-востоку мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха днем составит от нуля до 6 градусов мороза. Ночью при прояснениях от минус 7 до 10 градусов ниже нуля.