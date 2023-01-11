Снег, гололедицу и сильный ветер прогнозируют в Беларуси 12 января

Снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 10 градусов по востоку до плюс 2 градусов по западу. Днем ожидается 0 - минус 6 градусов, в западных районах - 1-6 тепла.-