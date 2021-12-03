Снег, гололедица и до -10°С мороза ожидается в Беларуси 4 декабря

Снег, гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, днем с переходом на южный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - минус 8-10. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.