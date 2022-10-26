Сначала оперативники задержали покупателя, затем – и продавца марихуаны

22-летнему могилевчанину предъявлено обвинение по ст. 328 УК – незаконный оборот наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что неработающий несудимый житель Могилева приобрел с целью сбыта растительное вещество, массой более 4 граммов. Как позже выяснят судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. Наркотик в спичечном коробке обвиняемый продал другому человеку за 150 рублей. Сначала оперативники задержали покупателя, затем – и продавца.

При обыске по месту жительства у 22-летнего молодого человека правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения и другие «интересные» объекты: пачку с девятнадцатью сигаретами и еще три сигареты отдельно, пять окурков, приспособление для курения, а также пакет с фильтрами, бумагой для самокруток и приспособлением для скручивания сигарет. Указанные объекты также поступили на судебную экспертизу наркотических средств и психотропных веществ.

В результате исследований экспертами установлено, что предоставленное вещество растительного происхождения, в том числе находившееся в сигаретах и окурках, является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, – марихуаной, общая масса после высушивания которого составила более 13 граммов. Кроме того, на поверхностях полимерного пакета, фильтров, бумаги для самокруток, приспособлений для скручивания сигарет и курения экспертами выявлены следы подконтрольного особо опасного психотропного вещества, не используемого в медицинских целях, – тетрагидроканнабинола, которое является психоактивным веществом марихуаны.

Уголовное дело в отношении могилевчанина передано в суд.