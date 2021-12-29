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Смотр-конкурс на лучший «Новогодний дизайн МЧС» прошел в Бобруйске

mogilevnews.by 22 0

Смотр-конкурс на лучший «Новогодний дизайн МЧС» прошел в Бобруйске

Смотр-конкурс на лучший «Новогодний дизайн МЧС» прошел в Бобруйске и Бобруйском районе.
Как сообщили в МЧС, участники состязались в номинациях «Новогодний декор окон» и «Новогоднее оформление приусадебного участка».
Дипломы первой степени получили мастер-спасатель ПАСЧ-4 Бобруйского ГРОЧС Даниил Кричко и его семья, воспитанница Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска Ульяна Манько, учащийся ГУО «Ленинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» Михаил Вербицкий и учащиеся 2-го класса ГУО «Михалёвский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района».

 

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