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Культура

Смотр-конкурс художественной самодеятельности прошел в подразделениях охраны Могилевской области

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Смотр-конкурс художественной самодеятельности прошел в подразделениях охраны Могилевской области

В подразделениях охраны Могилевской области подвели итоги областного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников и гражданского персонала, а также членов их семей. Как сообщили в ведомстве, прослушивания участников проводились в течение трех дней на базе Октябрьского, Бобруйского и Кировского отделов охраны.

- Победителей областного конкурса определяли в следующих жанрах: «Вокальное исполнение (женщины)», «Вокальное исполнение (мужчины)», «Вокальный дуэт (ансамбль)», «Исполнитель авторской песни», «Литературный жанр – лучшее прочтение», «Инструментальное искусство», «Оригинальный жанр», «Детское творчество». Участники конкурса старались удивить жюри своими талантами и показали себя как замечательные вокалисты, музыканты и чтецы, полностью раскрыв свой творческий потенциал, - рассказали в ведомстве.

Лучших участников наградили дипломами победителей областного смотра-конкурса художественной самодеятельности.

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