СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года

CNBC: Текущий сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года
Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из Беларуси, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран. Вслед за ними пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube, Viber, Twitter. В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей. Позже начали поступать сообщения о проблемах в работе Gmail.
Платформы недоступны для многих пользователей уже более 5 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".
Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.