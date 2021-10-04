СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года

Платформы недоступны для многих пользователей уже более 5 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".

Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.