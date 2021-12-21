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Фотофакт

Смешно и нелепо. Необычные костюмы на детских утренниках

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Смешно и нелепо. Необычные костюмы на детских утренниках

В городе сезон детских утренников. Времена снежинок, гномиков и зайчиков не канули в Лету, но для разнообразия добавились детские новогодние костюмы черепашек-ниндзя, повелительницы льда Эльзы, пирата Джека-воробья… На просторах сети «гуляют» фото от экстраординарных семей. Комментарии излишне, а наша фотоподборка призвана лишь для создания новогоднего настроения.

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