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Происшествия

Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо

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Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо

Трагедия случилась 7 октября, около 14 часов на трассе Минск-Гомель вблизи деревни Ясень. Водитель Fiat Ducato, 38-летний житель Бобруйска, остановился на обочине для замены колеса. Помощь оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир из того же райцентра. Мужчин сбила Scania под управлением 43-летнего минчанина.

В результате аварии водитель буса и пассажир погибли на месте.

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