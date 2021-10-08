Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо
101 0
Трагедия случилась 7 октября, около 14 часов на трассе Минск-Гомель вблизи деревни Ясень. Водитель Fiat Ducato, 38-летний житель Бобруйска, остановился на обочине для замены колеса. Помощь оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир из того же райцентра. Мужчин сбила Scania под управлением 43-летнего минчанина.
В результате аварии водитель буса и пассажир погибли на месте.
Читайте
также
также
-
Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо
-
Бобруйчанин с крупной партией психотропа задержан в Могилеве
-
Два бобруйчанина лишились порядка 8 тысяч рублей через Интернет
-
В Глуске в результате ДТП травмирована пожилая велосипедистка
-
Водитель Audi погиб в результате ДТП в Бобруйске. Видео
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости