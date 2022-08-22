«Смерть-то – она не родная тетка». История культового фильма «Они сражались за Родину»

Разрешение на съемки нового фильма писатель дал сразу, но с условием, что снимать будут в местах, которые описаны в книге. Во время работы над лентой в Вешенскую к Шолохову наведывались все.

Незадолго до смерти писатель сжег рукопись романа. В печать вышли только отдельные главы произведения. Над первыми автор работал в Западном Казахстане, во время приездов с фронта к семье, находившейся там в эвакуации в 1942-1943 годах. Михаил Шолохов одним из первых открыто писал о трудностях, ошибках, хаосе во фронтовой дислокации. Не хлебом и солью встречают отступающие части жители казачьей станицы, а бросают в лицо измученным солдатам гневные и несправедливые слова. Обрисовывая психологию мирного человека, ставшего вдруг солдатом, писатель не останавливается на описании состояний внутренней переходности, непорядочности чувств. Ему важно показать, что в процессе испытаний характер человека кристаллизируется, принимает четкие очертания, не окаменевает, но отвердевает.

Действие масштабной военной картины, состоящей из двух частей, происходит в июле 1942 года. Не спеша, точно и емко рисует режиссер портреты бойцов небольшого стрелкового подразделения, ведущего бои за переправу через Дон. Великолепны и страшны батальные сцены. Живо и с юмором показаны бытовые сцены, особенно хорош Шукшин в роли балагура и весельчака, бывшего шахтера, идущего на «охмурение» женского пола, чтобы накормить друзей и самому не остаться голодным. Ярко и правдиво воссозданы психология солдата, его внутренний мир, мужание и закалка в суровых испытаниях войны.

Бондарчук поехал в Волгоградскую область искать подходящую натуру. Местом съемок выбрали окрестности станицы Клетской и хутора Мелологовского, у жителей которого выкупили дома, им помогли с переездом – хутор должен был сгореть. Для фильма выстроили еще три бутафорские деревни, переправу через Дон и дамбу, а местные пейзажи с сохранившимися со времен войны окопами и воронками от снарядов, каменистой землей, меловыми холмами и пылью усиливали реалистичность происходящего…

Когда для съемок копали окопы, не раз натыкались на останки солдат, погибших в боях. Бондарчук потребовал все эти «страшные» находки не бросать, не зарывать, а передавать для настоящего захоронения.

Вся местность, где снимали «Они сражались за Родину», была залита кровью бойцов, тут и там были зарыты снаряды, обломки самолетов и даже неразорвавшиеся мины. Оператор картины чуть было не погиб от одной из них. Министерство обороны для обеспечения безопасности выделило целый армейский полк. Съемочную площадку разбили рядом с танковой, конной и саперной частями. Саперы несколько раз прочесывали местность и каждый раз находили неразорвавшиеся боеприпасы – снаряды, бомбы, мины.

Для фронтовика Сергея Бондарчука было очень важно, чтобы главные роли играли актеры, которые прошли или хотя бы хорошо помнили войну. Поэтому Юрий Никулин, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Ванин были утверждены без проб.

В фильме заняли огромное количество артистов: только значимых ролей было более 50, а еще 80 второплановых героев и около двух тысяч массовки. Ее составляли местные жители и сводный полк солдат (они поочередно изображали то своих, то чужих – чего, конечно, в кадре никто не заметил), которые не только снимались, но и помогали киногруппе с декорациями и пиротехникой. Кстати, по воспоминаниям жителей близлежащих деревушек, известные актеры были очень простыми в общении людьми. Василий Шукшин очень любил попариться в бане, часто просился к местным жителям с кем-нибудь из съ­емочной группы. А Юрий Никулин, видя, что местные мальчишки идут с удочками на рыбалку, пошел с ними и несколько часов веселил анекдотами.

Режиссер актеров не жалел. Для лучшего вживания в роли они вместе с солдатами рыли окопы, целыми днями ходили в солдатских гимнастерках и даже в опасных сценах снимались без дублеров.

Дебютанта Андрея Ростоцкого Бондарчук в буквальном смысле бросил под танк без страховки (это был первый трюк, исполненный актером, до сих пор его никто не повторил).

Вячеслав Тихонов чуть не оглох на съемках сцены с контузией его героя. Режиссер хотел добиться от актера еле заметной нервной дрожи, и попросил танкистов стрелять в сторону актера из холостых орудий. Самого же Тихонова окружили жаровнями с раскаленными углями. От жара плавился воздух, от выстрелов содрогалась земля, и эту сцену потом называли «второе небо Аустерлица».

В фильме задействовали несколько десятков танков Т-44 и полтора десятка реактивных самолетов L-29. Они были созданы уже после описанных в фильме событий, но такое количество настоящих танков и немецких самолетов «на ходу» найти не удалось. Съемочная площадка была огромной – управлявшие техникой военные и члены съемочной группы общались по рации.

И все же не обходилось без форс-мажоров. На съемках одной из сцен на танке застряло бревно, которое чуть не убило оператора. В другой раз танкист не услышал команду режиссера и поехал на массовку…

Бондарчук старался снимать батальные сцены с первого дубля, исключением были только сцены со взрывами. Использовали гигантское для кино количество тротила – около пяти тонн!

Чтобы не ездить каждый день из гостиниц на места съемок, арендовали у Ростовского пароходства и переоборудовали теплоход «Дунай» (сейчас полностью проржавевшее судно доживает свой век на одном из судоремонтных заводов на Дону).

Сергей Бондарчук был очень щепетилен к деталям. Например, когда Шукшин предложил немного изменить несколько реплик, актер и режиссер провели час в обсуждении этого вопроса.

Василий Шукшин в «Они сражались за Родину» сниматься не хотел. Он собирался запускать свой фильм о Степане Разине, но в Госкино артисту обещали дать разрешение на съемки только после главной роли в фильме Бондарчука. Актер умер 2 октября 1974-го. Накануне в течение всего дня Шукшин чувствовал себя не очень хорошо. Сходил в баню и раньше пошел спать, потому что на следующий день должны были его последние сцены снимать с самого утра. Позже актера нашел друг и коллега Георгий Бурков. Приехавшие медики констатировали инфаркт.

Работу прервали раньше срока, а не­снятые сцены с участием Шукшина потом доснимали в павильонах с дублером – актером Юрием Соловьевым (он знал Василия Макаровича и был немного похож на него). Озвучил его героя артист Игорь Ефимов. Из-за смерти мужа не смогла озвучить свою героиню и Лидия Федосеева-Шукшина. Ее Глаша говорит голосом Натальи Гундаревой.

В 1975 году драма «Они сражались за Родину» участвовала в программе Каннского кинофестиваля, хотя французские киночиновники просили прислать на конкурс фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Получить главный приз не удалось, зато в советском прокате у фильма был успех – его посмотрели более 40 миллионов зрителей. Режиссер и оператор получили Государственную премию СССР, а Василий Шукшин стал лучшим актером года по результатам опроса журнала «Советский экран». Картина была удостоена премии Союза антифашистских борцов Чехословакии на ХХ международном кинофестивале в Карловых Варах, премии за режиссерскую работу и лучшее исполнение 27 мужских ролей на ХIV кинофестивале в Панаме.

В 2016 году в Москве возле здания Министерства обороны России была установлена скульптурная композиция «Они сражались за Родину», запечатлевшая героев Василия Шукшина, Сергея Бондарчука, Вячеслава Тихонова, Георгия Буркова и Юрия Никулина.

Георгий Бурков: «Думаю, сила картины в том, что она у каждого, наверное, вызовет свои, личные воспоминания, связанные с этим временем... Готовясь к съемкам, не сознавал, какие трудности будут передо мной стоять. Режиссер представил меня Шолохову и сказал: «Это Копытовский». Тот долго присматривался ко мне, как бы примерялся: «Сашка, Сашка...» Но ничего не сказал. Я так и не узнал тогда, принял ли он меня, признал ли...»

Юрий Никулин: «Когда приехали на съемки, чувствую: дух захватило, даже запах войны вспомнил, махорку опять начал курить, козью ножку крутить научился заново. Были у нас, актеров, некоторые опасения – не стары ли мы для этих ролей. Но вспомнили: были такого возраста солдаты. Шолохов просил ничего не приукрашивать: «Играйте правду, не стесняйтесь». Я считал, что фильм о войне должен быть черно-белым. Нет красок на войне. Это же самое страшное, когда люди убивают людей. Бондарчука, мастера батальных съемок, они мало интересовали в фильме. В основе здесь взаимоотношения людей. А истоки Победы крылись именно в цельности и силе человеческих характеров. Для меня картина – встреча с большой литературой о войне. А такие встречи не забываются».

Иван Лапиков: «Солдаты, главные герои картины, – образы емкие, сильные. За ними вся страна, весь наш народ стоит. И написаны все точно, живо. Шолохов знает тех, о ком пишет. И мне эти люди близки. Работать было трудно и радостно. Актерский ансамбль подобран на редкость сильный. Ответственно работать с таким составом».

Николай Губенко: «Я не воевал. Но война совпала с началом моей жизни, в годы войны родилось мое поколение. Может быть, именно поэтому военная тема стала мне очень близкой и дорогой, стала Моей темой. И участие в картине Бондарчука не было случайным. Моя роль невелика. Но дело ведь не в том, какое экранное время отведено герою. Дело в человеческой его значительности. Уверен, что счастлив каждый актер, которому выпадает возможность сыграть в таком фильме, как «Они сражались за Родину».

Подготовила Ольга Хотько