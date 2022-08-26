«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает «Пицца Браво»

кафе «Пицца Браво»

адрес: ул. Социалистическая, 68

режим работы: 10.00-24.00

телефон для заказов: +375(29) 345-67-39

«Пицца Браво» – одно из первых в городе мест притяжения любителей итальянской кухни. Сюда приходят отдыхать семьями, компаниями. На выбор у посетителей два зала с оригинальными интерьерами, а в летний период действует открытая площадка. Официант Егор Тарасенко с огоньком в глазах говорит о работе, о том, что здесь уже трудятся семьями, хвалит кухню и пиццайоло: «рукастые» пиццамейкеры действительно завораживают, когда наблюдаешь за их работой.

За 22 рубля в эти дни вам подадут сет из трех пицц – двух мясных и одной фруктовой. «Мы хотели не отходить от нашей классики и вдобавок показать что-то новенькое. Сладкая пицца с сиропом станет оригинальным дополнением, даст новые вкусовые ощущения», – рассказали в заведении.

Но у «Пиццы Браво» еще масса приятных и вкусных предложений. К примеру, в обеденные часы рекомендуем оставить свои контейнеры дома, ведь на все меню действует 20% скидка. А еще здесь подают отличные коктейли, рекомендуем кофейно-апельсиновый «Бамблби».