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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает «Пицца Браво»

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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает «Пицца Браво»

кафе «Пицца Браво»
адрес: ул. Социалистическая, 68
режим работы: 10.00-24.00
телефон для заказов: +375(29) 345-67-39

«Пицца Браво» – одно из первых в городе мест притяжения любителей итальянской кухни. Сюда приходят отдыхать семьями, компаниями. На выбор у посетителей два зала с оригинальными интерьерами, а в летний период действует открытая площадка. Официант Егор Тарасенко с огоньком в глазах говорит о работе, о том, что здесь уже трудятся семьями, хвалит кухню и пиццайоло: «рукастые» пиццамейкеры действительно завораживают, когда наблюдаешь за их работой.

За 22 рубля в эти дни вам подадут сет из трех пицц – двух мясных и одной фруктовой. «Мы хотели не отходить от нашей классики и вдобавок показать что-то новенькое. Сладкая пицца с сиропом станет оригинальным дополнением, даст новые вкусовые ощущения», – рассказали в заведении.

Но у «Пиццы Браво» еще масса приятных и вкусных предложений. К примеру, в обеденные часы рекомендуем оставить свои контейнеры дома, ведь на все меню действует 20% скидка. А еще здесь подают отличные коктейли, рекомендуем кофейно-апельсиновый «Бамблби».

Новости бобруйска, фото
Информация! Редакция Bobrlife, радио Zefir, телеканал «Бобруйск 360» и газета «Бабруйскае жыццё» рассказывают о том, куда отправиться в эти гастрофестивальные дни. Надевайте свои лучшие наряды, ведь с 20 по 29 августа 11 топовых заведений города участвуют в гастрофесте и предлагают уникальные сеты по фиксированной стоимости 22 рубля. Корреспонденты нашего медихолдинга проникли на кухни, подсмотрели за поварами и уже готовы огласить меню. Кафе и рестораны разработали авторский набор блюд общим весом 600 граммов, чтобы удивить вас, любители красиво и вкусно отдохнуть.
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