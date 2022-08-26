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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает АртиШок

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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает АртиШок

кафе «АртиШок»
адрес: ул. Социалистическая, 105
режим работы: 16.00-4.00
телефон для заказов: +375(44) 541-11-14

Шеф-повар Марина Умецкая уверена, что сет от кафе «АртиШок» не оставит равнодушных. Выбор пал на белорусскую кухню:

 

– Вообще у нас разнообразная кухня. Есть пиццы и пасты, карбонара – итальянская нотка. Есть крымский салат, а есть и цыпленок табака по-грузински. Ну и куда же без рыбы фиш, фаршмака в Бобруйске. Однако на «СмакFEST» мы решили поддержать белорусскую кухню. Наш сет состоит из трех разновидностей картофеля, салата из маринованных опят и запеченной в глазури рульки.

Помимо сета, в «АртиШоке» подают отличный шашлычок с картофельными дольками, стейк из свиной шеи, медальоны из говядины, филе по-фламандски. Есть различные вариации рыбных блюд. Кроме того, это отличное место не только для еды, но и для танцев до утра. Все блюда подаются свежими, повара говорят – «из-под ножа».

Добавим, что сет этого заведения выглядит объемно и красиво. Кажется, что там гораздо больше 600 граммов.

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