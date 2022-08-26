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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает Амстердам

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«СмакFEST» в Бобруйске. Что предлагает Амстердам

кафе «Амстердам»
адрес: ул. 50-летия ВЛКСМ, 33-3
режим работы: 12.00-23.00
телефон для заказов: +375(225) 79-34-46

Немного неожиданно, но Амстердам для гастрофеста выбрал белорусскую кухню. Качественное мясо в натуральной оболочке с традиционными специями. Всех, кто соскучился по сытной еде, красивой подаче и неповторимому вкусу, зовем в «Амстердам». За 22 рубля вам подадут три традиционные колбаски, думаем, у них будет тот самый вкус из далекого деревенского детства: картофельную с жареным фаршем, мясную с гречкой и смесь свинины и говядины. А свежие овощи – огурчики и капуста – дополнят и украсят блюдо, как и традиционные белорусские соусы.

 

Заведующий предприятиями общественного питания ООО «Табак-инвест» в Бобруйске Татьяна Винглевская приглашает не только за сетом. В «Амстердаме» разработано детское меню, которое придется по вкусу маленьким гурманам: «Например, есть пицца в виде цветочка, с интересной подачей… Я бы сказала, что у нас домашнее кафе, куда можно прийти всей семьей. Наше меню обновляется часто, поэтому не пропустите сезонные новинки. Конечно же, ждем всех на «СмакFEST».

К слову, с 12.00 до 17.00 действует обеденная скидка 30%, в меню около 15 позиций. При покупке пиццы навынос действует 10% скидка.

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