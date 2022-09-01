Слышать каждого. В Бобруйске прошла работа общественной приемной РОО «Белая Русь» по вопросам образования

С 23 по 31 августа в общественной приемной Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» прошла неделя тематических приемов граждан, посвященная вопросам образования.

Накануне нового учебного года прием граждан провели председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович и главный специалист отдела по образованию администрации Ленинского района г. Бобруйска Светлана Крупская. О нововведениях, вступающих с 1 сентября 2022 года, шла речь во время приема граждан.

В новом учебном году будет введено много изменений: обязательные 11 классов, школьная форма, централизованный экзамен и регламент пользования мобильными телефонами на уроках. Об это рассказала главный специалист отдела по образованию администрации Ленинского района г. Бобруйска Светлана Крупская.

«В Беларуси с 1 сентября 2022 года начинает действовать норма об обязательном общем среднем образовании. Это связано со вступлением в силу Кодекса об образовании. После 9 классов нельзя будет остаться только с аттестатом о базовом образовании на руках, ребятам надо или учиться в 10-11 классах, или поступать в колледжи, осваивая сразу профессию», – поделилась Светлана Крупская.

Специалист отдела по образованию отметила, что благодаря централизованному экзамену будет снижена нагрузка на выпускников, унифицировано проведение выпускных и вступительных испытаний, а еще увеличится ответственность учителей за качество их работы.

«Появиться и еще одно новшество, обязательная школьная форма и отличительный элемент. Отличительный элемент будет воспитывать у учащегося гордость за свое учреждение образования», дополнила в ходе работы общественной приемной Светлана Крупская.

«Что касается мобильных телефонов школьников, то их во время уроков с 1 сентября 2022 года придется оставить в специально оборудованных местах, - подчеркнула она. – В учебных целях ими воспользоваться разрешат».

В заключение Светлана Крупская рассказала, что еще одно важное ново­введение коснется отметок: с 2022/2023 учебного года положительными будут считаться отметки от 3 до 10 баллов, неудовлетворительными – 1 и 2 балла. «Получение неудовлетворительной отметки означает, что ученик не усвоил учебный материал. Учащийся, получивший 1 или 2 балла по предмету по итогам учебного года, будет получать задание на лето. В августе по расписанию, утвержденному руководителем учреждения образования, он пройдет аттестацию по данному предмету. Если не получит положительную отметку и в августе, останется на повторный год обучения», – добавила специалист системы образования.