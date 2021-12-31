Служителям женского монастыря Святых Жен–Мироносиц передали 40 огнетушителей

В канун Новогодних и Рождественских праздников начальник Бобруйского горрайотдела по ЧС Андрей Бабин встретился со служителями женского монастыря Святых Жен–Мироносиц. Андрей Вячеславович выполнил поручение министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майора внутренней службы Вадима Синявского и передал монастырю 40 огнетушителей. Настоятель монастыря обратилась к министру с просьбой об оказании спонсорской помощи в виде первичных средств пожаротушения, которых в монастыре не хватало. Руководство министерства откликнулось на просьбу, ведь обеспечение безопасности, приоритетное направление деятельности МЧС.

Начальник Бобруйского ГРОЧС Андрей Бабин отметил, что пожарная безопасность – это необходимость для каждого человека, для каждого дома и в том числе для подобных учреждений, куда постоянно приходят люди. Он заверил, что работники МЧС в любой ситуации готовы прийти на помощь. Но для дополнительной защиты от пожара и предотвращения беды под рукой должен быть надежный помощник – огнетушитель. Андрей Вячеславович напомнил, что использовать подручное средство несложно, достаточно нескольких действий. Также спасатель вручил наглядно-изобразительную продукцию, которая напомнит и служителям, и посетителям монастыря о главных правилах безопасности в самых разных ситуациях. Спасатель поздравил служителей монастыря с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал прожить праздники безопасно!