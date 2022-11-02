Служить обществу и государству

Заместитель начальника уголовно-­исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Дмитрий Шалыгин по долгу службы работает с непростыми гражданами. Проявляя выдержку и профессионализм, он вносит существенный вклад в общее дело борьбы с преступностью, защиты жизни, здоровья и имущества горожан.

Родился наш герой в Осиповичах, затем переехал в Бобруйск. После окончания школы отучился в Минском государственном высшем авиационном колледже и поступил на военную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь – 8 лет отслужил в войсковой части, располагающейся в авиагородке в Бобруйске.

– Мне всегда хотелось носить погоны и служить на благо своей страны. С детства нравилась выправка военных. Вдохновляли такие понятия, как честь, достоинство, борьба за справедливость. Примером для меня были отец, дядя и дедушка, которые служили в системе МВД, – рассказывает Дмитрий Александрович.

В правоохранительных органах он служит с 2015 года. Три года работал в управлении охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского обл­исполкома, уже третий год трудится в должности заместителя начальника уголовно-­исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома.

– Мы исполняем наказание, не связанное с изоляцией осужденных от общества. Кроме того, осуществляем профилактический учет и профилактическое наблюдение за лицами, которые отбыли основное и дополнительное наказания. Работа инспекции направлена на пре­дупреждение рецидивных преступлений. Это целый комплекс мер: содействие в трудоустройстве, оказание определенной материальной помощи, принудительное лечение от алкоголизма и наркомании, проведение различных воспитательных мероприятий. Если у человека есть желание начать новую жизнь, плюс наша помощь, то все у него получится. Понятно, что нам приходится работать со взрослыми людьми – это не дети, которых нужно воспитывать. Но мы стараемся применять различные подходы, даже если из десяти человек исправятся двое, – говорит подполковник милиции.

Дмитрий Шалыгин отмечает, что инспекторы – отличные психологи: человек зашел в инспекцию, а они уже понимают, как вести себя с ним, какой взять тон разговора. К слову, в инспекции работают и женщины, но «гуманитарную миссию» они выполняют не в меньшем объеме, чем офицеры-мужчины. К каждому правоохранители подходят индивидуально. Это люди, которые в любое время суток круглый год служат обществу и государству, поэтому так важны для них тыл и надежный фундамент в жизни, которыми является семья. У нашего героя подрастают двое сыновей. Старший Никита собирается поступать в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, в будущем хочет работать в прокуратуре, а младший Матвей учится во втором классе одной из гимназий города. Дмит­рий Александрович воспитывает в них дисциплину, уважение к старшим, умение вежливо общаться с людьми, всегда идти к цели и выполнять обещания.