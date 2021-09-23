Службы ЖКХ: на передышку нет времени

Эх, дороги…

Важный пункт в списке плановых работ, который волнует многих бобруйчан, – ремонт дорог. Тема актуальная, ведь любой водитель хочет прокатиться с ветерком по гладкой дороге, а не считать колесами ямы, выбоины и трещины.

Начнем с того, что общая протяженность городских улиц, состоящих на балансовом учете КУП «ДЭП г. Бобруйска», составляет 391,786 км: с асфальтобетонным покрытием – 193,329 км, с грунтовым, гравийным, щебеночным – 198,457 км.

Основная задача предприятия – сохранить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного покрытия улиц, своевременно выявлять и устранять повреждения и деформации, а также выполнять комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение их появления.

Ремонт улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с планами, которые формируются на основании сезонных комиссионных осмотров городских улиц исходя из выделенных годовых ассигнований. Улицы с маршрутами общественного пассажирского транспорта, подъезды к социально значимым объектам, например, больницам или поликлиникам, стоят первыми в списке для проведения ремонта.

В рамках реализации плана по благоустройству и наведению порядка, а также в связи с необходимостью проведения работ на участках улиц, которые являются продолжением республиканских автомобильных дорог, выполнены работы по ремонту городской улично-дорожной сети общей площадью 145,67 тыс. м2, удалено 506 объектов растительного мира, произведена комплексная обрезка 1118 деревьев, установлены 55 урн и 26 скамеек, выкошены газоны площадью 268 га.

Для выполнения работ по выкашиванию газонов предприятию оказана спонсорская помощь в приобретении 6 мотоблоков и 6 триммеров.

Пополнился и автопарк коммунальной техники: приобретены 2 автогрейдера AMKODOR G160 для ремонта дорог с неусовершенствованным типом покрытия, а для улиц с усовершенствованным – 5 новых автомобилей МАЗ.

Пристальное внимание улицам с неусовершенствованным типом покрытия: в процессе их эксплуатации под воздействием колес транспортных средств, температурных колебаний, выпадающих осадков и других факторов они изнашиваются и повреждаются. Для содержания таких улиц проводится ремонтное профилирование. В текущем году этот вид работ выполнен на площади 219,03 км. Осуществляется также подсыпка дорог с неусовершенствованным покрытием материалом от фрезерования асфальтобетонных слоев в соответствии с перечнем улиц, утвержденным председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым. В настоящее время подсыпка произведена по улицам Толстого, Пушкина, Спартаковской, Заводской, Жуковского и некоторым другим на площади 11800 м2.

Выполнены также текущие ремонты доски Почета на улице Октябрьской и сквера на пересечении Пушкина и Дзержинского.

Зеленый город – это о Бобруйске

Озеленение и благоустройство населенных пунктов – немаловажный вопрос. И важен он не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку в населенных пунктах, улучшают качество воздуха и охлаждают его, являются естественной защитой от шума.

Для выполнения работ по компенсационным посадкам объектов растительного мира в этом году в Бобруйске посажено 26 деревьев на ул. Горького и в сквере на Минской, 20.

В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» планируется выполнить работы по посадке на улицах города 15650 кустарников, 4000 деревьев, восстановлению газонов на улицах Интернациональной и Сикорского, проспекте Строителей.

В рамках указанной программы будут также очищены от наносов и сорной растительности русла рек Бобруйка и Днепрец, а также Березины (пляж «Центральный» на улице Социалистической).

Не обошли вниманием коммунальные службы и ландшафтный дизайн городских улиц. В Бобруйске было принято решение применить в ландшафтном оформлении улицы Гоголя на участке от улицы 50-летия ВЛКСМ до улицы Гагарина камни-валуны. На данный момент уже выставлены валуны возле домов №№205б, 205в, 209, 211, 213. В дальнейшем эта идея ландшафтного оформления улицы Гоголя будет продолжена до улицы Гагарина.

В осенний период текущего года на клумбах города планируется высадить около 8000 рассады цветов многолетников, таких как ирисы, астильба, лилейники, пионы...

Комфорт и благоустройство

680 придомовых территорий площадью 335,2 га находится на техническом обслуживании ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов Бобруйска. Окраска, ремонт, установка малых архитектурных форм – детского игрового и спортивного, хозяйственного оборудования, урн, скамеек – плановые работы, которые ежегодно выполняют специалисты ЖЭУ для поддержания придомовых территорий в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

Так, по состоянию на начало сентября на детских игровых и спортивных площадках отремонтировано 490 единиц оборудования, установлены игровые комплексы на улицах К. Либкнехта, 62, Урицкого, 131, 71, 77, Интернациональной, 72а, Ковзана, 52, 54, Ленина, 25. Обустроены детские площадки на улицах Октябрьской, 142, 142а, Островского, 52, Дзержинского, 21. Домики, песочницы, мостики, уточки, горки – всего 124 единицы новых детских форм появились во дворах. Отремонтированы также 305 скамеек и 221 установлена, поставили во дворах и 253 новые урны. На постоянной основе производятся уборка и покос придомовых территорий.

Выполняются работы по ремонту усовершенствованных покрытий придомовых территорий, что важно для обеспечения безопасности передвижения автотранспорта и пешеходов. За 8 месяцев текущего года асфальтобетонное покрытие отремонтировано на площади 15,6 тыс. м2. Работы по асфальтированию продолжаются.

В рамках подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период жилищными организациями произведен текущий ремонт 5,4 тыс. м2 кровель, 3,1 тыс. м.п. стыков стеновых панелей, 524 м2 отмосток, 210 м.п. водоотводящих устройств, 121 теплопункта, 39,7 тыс. м2 фасадов жилых домов, 5,4 тыс. м.п. трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации, 63,2 м3 теплоизоляции трубопроводов.

В местах общего пользования многоквартирных жилых домов выполнена замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные светильники в количестве 1651 ед.

Коммунальные службы прилагают немало усилий, чтобы бобруйчанам жилось комфортно. Но не стоит забывать о том, что многое зависит и от нас: порядок будет, если за ним следят!