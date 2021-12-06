Служба такси в Бобруйске выплачивала зарплату в конвертах

Служба такси в Бобруйске использовала наличную выручку на выплату зарплаты в конвертах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В Бобруйске организация такси скрывала доходы от уплаты подоходного налога с физических лиц. Для выплату заработной платы в конвертах частник использовал наличную выручку и денежные средства, снятые с банковского счета под видом расходов на хозяйственные нужды. Общая сумма средств, использованных не по назначению, составила Br177,6 тыс.

Факты нарушений установили в ходе проведенных мероприятий сотрудники инспекции МНС по Бобруйску. В адрес организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.

Перевозчиком уведомление было исполнено и с сумм заработной платы в конверте исчислен подоходный налог в сумме Br23,1 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и в "Белгосстрах".

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