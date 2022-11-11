Служба «одно окно» Бобруйского горисполкома – лучшая в области

Служба «одно окно» Бобруйского горисполкома признана лучшей в Могилевской области в 2022 году. Коллегия главного управления юстиции Могилевского облисполкома проводила по определенным критериям анализ работы всех 27 служб «одно окно» в области. Учитывались многие показатели деятельности: количество административных процедур, прием заявлений и выдача решений по ним, профессионализм специалистов, удобный график работы, создание комфортных условий для приема посетителей, наличие инфокиоска, безбарьерная среда.

– Большие честь и ответственность быть лучшими в Могилевской области. Достигнутый результат – это совместная работа службы «одно окно» и главного управления юстиции Могилевского облисполкома, чьи замечания и требования учитываем и выполняем в установленный срок, – отметил управляющий делами Бобруйского горисполкома Алексей Брацков. – Мы также всегда прислушиваемся к мнениям наших посетителей и улучшаем качество оказываемых услуг. С недавнего времени в службе «одно окно» горисполкома граждане могут решить намного больше вопросов, чем раньше. В настоящее время здесь осуществляется прием заявлений по 195 административным процедурам. И их количество постоянно увеличивается в связи с изменениями в законодательстве.

На сегодня самая востребованная административная процедура – согласование ассортиментных перечней товаров. Наиболее часто людей интересуют постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, получение субсидии.

– Ежедневно более сотни граждан обращаются по широкому спектру вопросов. В этом году в службу принято уже более 8 тысяч заявлений, – рассказала руководитель службы «одно окно» Бобруйского горисполкома Светлана Герасименок. – Электронная очередь позволяет увидеть количество принятых граждан: за 10 месяцев к нам обратились более 17 тысяч человек. Некоторые посетители сначала приходят получить консультацию, а уже потом приносят необходимые документы. В день может быть подано от 60 до 140 заявлений. Это достаточно высокая нагрузка на каждого из 6 специалистов службы. На постоянной основе мы проводим анкетирование и опросы, что необходимо сделать для улучшения работы службы «одно окно». Конечно же, обращаем внимание на замечания и стараемся работать в соответствии с пожеланиями посетителей.

В этом году для удобства клиентов в службе «одно окно» была установлена электронная очередь, обновлена компьютерная техника, что позволяет специалистам более качественно и быстро работать по обслуживанию посетителей.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.