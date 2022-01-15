Слово молодым! Молодежь Бобруйска обсудила проект Конституции

Диалоговые площадки уже стали своеобразным символом этой зимы, они доказали свою эффективность в роли индикаторов запросов общества. На них по всему городу плодотворно обсуждают главное политическое событие станы – проект обновленной Конституции и предстоящий референдум – с людьми всех слоев общества. Не может обойти стороной этот вопрос молодежь, ведь новое поколение бобруйчан прекрасно понимает, что именно им в большей степени жить с обновленным Основным законом страны. И именно поэтому молодежь сегодня проявляет особый интерес к обсуждению проекта Конституции.

Так, очередная встреча в формате диалоговой площадки состоялась на базе городского телеканала «Бобруйск 360» . Участниками стали члены молодежного парламента, спикерами выступили начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик и депутат Могилевскго областного Совета депутатов, главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Николай Силков.

Спикеры не только рассказали обо всех новшествах, планируемых к внесению в Конституцию, но и детально их проанализировали, выслушав мнение каждого желающего выступить участника.

Участник встречи Сергей Казусенок, в частности, отметил важность сохранения исторической памяти и правды о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны:

– Это важно, ведь время идет, уходят из жизни свидетели тех страшных событий, что дает повод другим странам этой масштабной войны присвоить часть заслуг наших героических предков себе, перекроить историю в свою сторону, обесценить подвиг, что просто недопустимо.

Сергей Казусенок также высказал мнение о перераспределении полномочий между органами власти:

– Безусловно, наша Республика должна остаться Президентской. Но расширение влияния Всебелорусского народного собрания в государственном управлении – правильное решение. Мировая практика показывает, что политические решения неизменно выходят «на улицу». И как раз расширенные полномочий ВНС помогут это исключить. Только представьте: 1200 человек со всей страны, разных слоев общества, смогут доносить до верхушки вопросы населения и принимать действенные решения в судьбе государства. Это ли не лучший пример прямого народовластия?

Не оставили молодые люди без внимания на диалоговой площадке и вопрос здорового образа жизни. Свою точку зрения по этой теме озвучил Денис Капустин: парень работает в бобруйском горрайотделе по ЧС и эта тема ему особенно близка.

– Очень верно подметили в проекте Конституции: гражданам необходимо нести ответственность за свое здоровье. Государство тратит огромные деньги на сферу здравоохранения и развитие медицины. А что делают некоторые люди в ответ: следуют за пагубными привычками, не соблюдают элементарные правила безопасности жизнедеятельности, беспечно относятся к своему организму. Порой люди считают, что государство всем все должно. Но так не пойдет. Страна обеспечивает бесплатной медициной, так нужно и гражданам делать что-то в ответ.

А вот прекрасную половину встречи интересовал вопрос сохранения традиционных семейных ценностей. Девушки увлеченно спорили, как будет правильно закрепить в Конституции тезис: «Семья – это союз мужчины и женщины» или же «Семья – это союз женщины и мужчины. Точки зрения разнись, однако как ни меняй, мнения совпали в одном: однополые браки противоречат природному естеству, традиционной морали и христианским ценностям.

Диалоговая площадка прошла увлеченно и плодотворно, а закончилась на позитивной ноте.