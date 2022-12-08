Слет волонтеров пожилого возраста пройдет 9 декабря в Могилеве

Мероприятие соберет представителей каждого района области, рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Вероника Демидова.

Встреча состоится на базе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева. Здесь участники волонтерского движения обменяются опытом, а также презентуют свою деятельность.

«Численность волонтеров серебряного возраста, осуществляющих свою деятельность в территориальных центрах соцобслуживания населения региона, насчитывает более 360 человек, - отметила Вероника Демидова. - Эти люди способствуют поддержанию здорового образа жизни среди посетителей учреждения, стимулируют образовательную активность через курсы по компьютерной грамотности и финансовой безопасности, приобщают других к активному участию в жизни общества, раскрывают творческий потенциал через занятия в тематических кружках и студиях».

Например, в центре соцобслуживания Ленинского района Могилева работает несколько объединений по интересам: студии бального танца «Серпантин» и восточных танцев «Беллиданс», вокально-хореографическая студия «Спадчына» и изобразительное направление «Акварель», хор народной песни «Наследие». На базе учреждения реализуются и волонтерские инициативы, одна из них - спортивное долголетие. Примечательная работа волонтерского отряда серебряного возраста «Родник добра», который в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста оказывает помощь нуждающимся.

Также волонтеры пожилого возраста курируют сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передают подрастающему поколению навыки ведения домашнего хозяйства. Волонтерские группы участвуют в уборке мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, показывая на своем примере, как важно сохранять народную память, передавать молодежи трепетное отношение к истории своей страны.

БЕЛТА