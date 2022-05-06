Слет юных спасателей-пожарных прошел в Бобруйске

Ловкость, скорость, знания и мастерство продемонстрировали школьники на ежегодном городском слете юных спасателей-пожарных, который в 15-й раз прошел в Бобруйске. 6 мая в спортивном комплексе пожарной аварийно-спасательной части №1 ПАСО №7 на объектах ОАО «Белшина» собрались 7 команд (в каждой по 10 ребят). Участвовали юные спасатели бобруйских средних школ №№ 22, 24, 28, 30, 32, 34 и Воротынской средней школы.

На торжественном открытии первый заместитель начальника Бобруйского ГРО ЧС Павел Шерснев в приветственном слове пожелал участникам показать лучшие результаты и удачи в состязаниях. Позитивный настрой командам перед стартом подарили солисты эстрадной студии «ШокоЛад».

Жюри и участники разошлись по подготовленным площадкам, где проходили теоретические и практические конкурсы слета. Одно за другим дружные команды преодолевали испытания. В «Полевых учениях» спасали пострадавшего из-под завалов с помощью гидравлического инструмента. «Боевое развертывание» – настоящее пожарное состязание, подвижное и зрелищное, где участники в боевой одежде спасателей струей воды из стволов сбивают мишени. Знатоки ОБЖ отвечали на вопросы по правилам безопасного поведения в различных ситуациях. В медицинской палатке участникам приготовили задания в теории и на практике по оказанию первой помощи: тестовые вопросы, наложение шин, различных повязок, жгутов для остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация. Как отметила врач и преподаватель Бобруйского медицинского колледжа Анна Данильченко, хоть ребята и допускают ошибки, которые видны профессионалу, но вполне неплохо справляются с заданиями и при необходимости смогут оказать человеку первую помощь. Самым сложным конкурсом для школьников оказалось спасение «утопающего». Ну никак с первого и даже не всегда с пятого раза удавалось добросить средство спасения до «полыньи».

– Ребята сами собирали команду и привлекали новых юных спасателей. Те, кто уже в прошлом году участвовали в слете, рассказывали другим, как здесь круто, интересно, энергично. Все молодцы, старались, готовились к конкурсам и достойно выступают, – похвалил воспитанников руководитель команды СШ №30 Андрей Александрович Грабко.

– К слету юных спасателей мы усиленно готовились две недели, тренировались, бегали, повторяли правила ОБЖ. Здесь очень интересно, прикольно и весело, можно почувствовать себя настоящим спасателем, – поделились эмоциями Катя Луцкевич и Руслана Гуринович из команды СШ №32. В будущем девчонки не планируют связать жизнь с МЧС, но однозначно уверены, что полученные знания и навыки обязательно пригодятся в жизни.

Жюри строго следило за быстротой и правильностью выполнения заданий. Все участники показали хорошие знания и практические умения. После подсчета баллов за все конкурсы объявили результаты. Третье место завоевала команда СШ №30, второе место досталось участникам из Воротынской средней школы, победителем слета юных спасателей-пожарных стали учащиеся средней школы №28, которым теперь предстоит представить Бобруйск на зональном этапе 11 мая.

Маргарита Бушуева, фото Бобруйского ГРО ЧС