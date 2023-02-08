Слесарь добавил себе три дня больничного. Причина – нелюбимая работа

Судебные эксперты Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провели экспертизу листка нетрудоспособности с признаками подделки.

В Октябрьский РОВД г.Могилева поступило сообщение специалиста отдела кадров одной из организаций о том, что 20-летний слесарь по ремонту автомобилей предоставил листок нетрудоспособности, выданный ему поликлиникой, с признаками подделки. В частности, сомнения вызывала дата в графе «Приступить к работе (службе, учебе) с» – «131222». Тогда как последняя запись на приеме врача в разделе «освобождение от работы (службы, учебы)» датировалась 09.12.2022.

В рамках проведения проверки по данному факту назначена судебная техническая экспертиза документов. По результатам исследований судебный эксперт пришел к выводу, что первоначальное содержание записи, расположенной в графе «Приступить к работе (службе, учебе) с» листка нетрудоспособности, подвергалось техническим изменениям способами подчистки части штрихов второй первоначальной цифры «0» с последующим выполнением поверх нее ныне читаемой цифры «3». Также две цифры «1» подвергались изменениям путем обводки. Первоначальное содержание записи –«101222».

Молодой человек признался сотрудникам милиции, что «продлил» себе больничный осознанно. По его словам, ему не хотелось ходить на нелюбимую работу, на которую он направлен по распределению. В какой-то момент он решился на прогулы в надежде, что это путь к увольнению. Через пару дней парень передумал увольняться и решил выйти на работу, прикрыв прогулы исправленной датой в листке нетрудоспособности.

По результатам проверки действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают, что за подделку, изготовление, использование и сбыт поддельных документов законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Экспертные возможности позволяют сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз установить как факт внесения технических изменений в записи (дорисовка штрихов, подчистка, смывание, залитие и т.п.), так и первоначальное содержание записи.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.