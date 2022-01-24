Следственный комитет запускает специальную «горячую линию»

В Следственном комитете Беларуси начала работу международная специальная «горячая телефонная линия», предназначенная для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества.

Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела по ст. 128 (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью) Уголовного кодекса Беларуси.

В подразделения Следственного комитета продолжают поступать сообщения о преступлениях, совершаемых в отношении беженцев, в том числе со стороны представителей силовых структур Польши и иных сопредельных государств, в связи с чем Следственный комитет запускает круглосуточную специальную «горячую линию».

Если вам известно о фактах убийств, пыток, актах жестокости, совершаемых в связи с расовой и этнической принадлежностью, сообщите эту информацию по номеру телефона +375 17 389 50 52. Обратиться на специальную «горячую линию» может каждый, включая лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь. Конфиденциальность и анонимность гарантирована.

Кроме того, вы можете сообщить данную информацию через официальный сайт Следственного комитета - sk.gov.by

По телефону специальной «горячей линии» не предоставляются сведения справочно-информационного характера и не оказываются консультационные услуги.

Отдел информации и связи с общественностью