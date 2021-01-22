Следственный комитет предупреждает о мошенниках в мессенджерах. Об этом сообщила в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

"По данным следствия, 6 января в мессенджере Viber 49-летнему жителю Гродно поступил звонок с неизвестного номера. В ходе разговора звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что по карт-счету гродненца осуществлена транзакция по переводу денежных средств. После чего звонок был переведен на девушку, которая пояснила, что с целью отмены операции необходимо сообщить номер его банковской карты и назвать SMS-код, который придет на мобильный телефон. Всю необходимую информацию мужчина предоставил, после этого разговор был окончен", - рассказала Юлия Гончарова.

Спустя время мужчине стали приходить SMS-сообщения о списании денежных средств с его карты на общую сумму более Br3 тыс.