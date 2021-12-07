Следователи возбудили уголовное дело против водителя, ехавшего на летних шинах

Утром 1 декабря 48-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, двигался по автодороге Р67 из Бобруйска в Березино. К сожалению, поездка не обошлась без неприятных приключений.

Детали происшествия рассказала в программе «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Вблизи деревни Красный Берег Березинского района водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся. В результате ДТП пассажиру, 48-летней супруге водителя, причинены тяжкие телесные повреждения. Она госпитализирована.

Оба участника происшествия из Бобруйска. В ходе допроса мужчина пояснил, что они с супругой направлялись на ярмарку в Березино. Во время движения водитель оказался пристегнут, а его супруга нет. Когда автомобиль занесло и стало опрокидывать, женщина вылетела из салона автомобиля. Когда муж вышел из машины, то обратил внимание, что в метре от пострадавшей лежит часть ее руки. Он вызвал скорую помощь.

Женщина сейчас находится в больнице. Водитель был трезв. Примечательно, что на задней оси автомобиля были установлены летние шины.

В отношении водителя Березинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»).

К слову, есть информация, что только за утро 2 декабря следственно-оперативные группы выбывали на два достаточно серьезных дорожно-транспортных происшествия: в Минском районе следователи работали на месте происшествия, где участниками ДТП стали 5 автомобилей и пострадали 5 человек и, буквально через час-полтора, в Солигорском районе произошло ДТП, где тоже пострадали 5 человек.

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