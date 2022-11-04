Следователи вернули в доход государства два миллиона рублей

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, трое жителей Могилева 60, 63 и 67 лет начали развивать бизнес по производству пластиковых флаконов в 2000-х годах.

- «Пластиковый бизнес» приносил хорошую прибыль и его учредители в 2015 году открыли еще одно производство, - рассказала Татьяна Старосотникова. - При проверке сотрудниками УДФР КГК деятельности, которую выполняет предприятие, был выявлен ряд нарушений, связанных с уплатой в меньшей сумме размера налога на прибыль и подоходного налога в период с января 2015 по март 2022 года. В результате государству причинен ущерб на общую сумму более 730 тысяч рублей.

Установлено, что учредители во избежание уплаты значительной суммы налога на прибыль и подоходного налога раздробили бизнес и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения.

Действия бизнесменов квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 420 тысяч рублей.

- В ходе предварительного расследования фигуранты полностью возместили ущерб, а также уплатили пеню по налогу на прибыль, которая составила более 490 тысяч рублей. Кроме того, со стороны обвиняемых внесена уголовно-правовая компенсация в размере суммы причиненного ущерба, - уточнила Татьяна Старосотникова.

Обвиняемые обратились с ходатайством об освобождении их от уголовной ответственности как лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и принятия решения.

mogilevnews.by