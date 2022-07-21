Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в Бобруйске. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сообщение об утоплении 36-летней женщины в водоеме в Бобруйске поступило вечером 20 июля. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что незадолго до трагедии женщина встретила своих знакомых и решила с ними выпить. Компания купила выпивку в магазине и шла в гости к местной жительнице. Так как дом женщины находится рядом с озером, они решили искупаться. Находясь в воде, 36-летняя женщина нырнула, однако на поверхности больше не показалась. Очевидцы трагедии сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Тело женщины со дна водоема извлекли сотрудники ОСВОДа. Место, где утонула местная жительница, не предназначено для купания.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Следственный комитет настоятельно рекомендует соблюдать ряд простых правил поведения и меры безопасности на воде, чтобы отдых не обернулся трагедией: не купаться в запрещенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не нырять в незнакомых местах.