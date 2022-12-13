Следователи раскрыли подробности уголовного дела в отношении бобруйских таксистов-бизнесменов

Следователями предъявлено окончательное обвинение бобруйским таксистам-бизнесменам. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

"По данным следствия, двое 42-летних мужчин с 2009 года отдельно друг от друга занимались пассажирскими перевозками. Бизнес приносил им неплохой доход. Однако в 2018 году, когда был объявлен конкурс на осуществление перевозок из Бобруйска в Минск, конкуренты объединились и создали фирму, - рассказала Татьяна Старосотникова. - Выиграв конкурс, они организовали перевозку пассажиров по установленному маршруту. При этом во избежание уплаты значительной суммы налогов фигуранты раздробили бизнес и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения".

Преступную схему бобруйских перевозчиков выявили сотрудники УДФР КГК по Могилевской области при проверке деятельности фирмы.

Следствием установлено, что с июля 2019 года по конец 2021 года предприниматели не уплатили государству значительную сумму налогов, чем причинили ущерб на сумму свыше Br750 тыс. Установлено также, что перевозки осуществлялись частично без использования кассового оборудования.

По результатам расследования действия предпринимателей квалифицированы по статье "Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере" УК. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше Br1 млн. Установлено, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Во время предварительного расследования фигуранты полностью возместили причиненный ущерб.