Следователь из Бобруйска Николай Андрющенко – один из лучших в области

Недавно на оперативном совещании в УСК по Могилевской области подвели итоги работы за 2022 год и назвали лучших сотрудников.

В числе лучших следователей региона - следователь по особо важным делам Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета подполковник юстиции Николай Андрющенко.

«ВБ» узнал, почему Николай Сергеевич выбрал эту профессию, какие дела из практики запомнились больше всего и в чем он находит отдушину после тяжелых трудовых будней.

Николай Андрющенко родился в Бобруйске. После окончания школы поступил в Академию МВД Республики Беларусь, где получил специальность «правоведение». Почему выбрал профессию следователя? На этот вопрос собеседник отвечает:

– Считаю очень важной миссией борьбу с преступностью и хочу сделать наше общество лучше!

С 2004 года Николай Андрющенко работал следователем, затем – старшим следователем, а с 2017-го года - следователь по особо важными делам. Около пяти последних лет его специализация – расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Помнит ли наш герой свое первое дело? Николай Сергеевич с лёгкой улыбкой вспоминает одно из таковых:

– На заре моей юности я расследовал дело по грабежу… лука. Нетрезвый мужчина перелез через забор, ему закусить было нечем. Надергал перьев зеленого лука, хозяйка ему кричит: «Стой, негодяй!», он перелазит через забор, а там сотрудники милиции – случайно патрульно-постовая служба мимо проходила. Кажется, такая мелочь, а это уже уголовная статья – грабеж.

Николай Сергеевич отмечает, что за время службы сталкивался с разными категориями преступлений. И хотя некоторые из них имеют «схожий сценарий», есть те, которые остаются в памяти у каждого следователя. Вспоминает один из недавних примеров, имевших большой общественный резонанс в республике.

– В 2022 году мы совместно с сотрудниками наркоконтроля установили преступника – 46-летнего жителя Бобруйска, у которого был собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Он был причастен к сбыту метадона, употребление которого стало причиной смерти нескольких человек в Бобруйске и Минске: 4 летальных случая, более 20 эпизодов преступной деятельности. Довольно резонансное уголовное дело,?которое потом расследовали следователи центрального аппарата Следственного комитета. Преступник получил максимальный срок – 25 лет. В этом году мною установлены ряд лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, что самое прискорбное – среди них - несовершеннолетние: один учился в колледже, второй – в школе. По приговору суда ребята получили по 10 лет…

По словам Николая Сергеевича, за последних лет шесть преступность в сфере наркотиков очень трансформировалась и, к сожалению, развивается весьма быстро.

— Если в 2017-2018-ом годах наркоманы покупали мак в магазине или просто срывали дикорастущий мак, получали марихуану из конопли, то теперь это самая настоящая оргпреступность с использованием новейших технологий. У них есть свои подразделения вербовщиков типа отделов кадров, которые набирают людей для работы. Есть служба безопасности, рекламный отдел, сотрудники которого рекламируют и популяризируют наркотики в интернет-среде, в том числе устраивают разные акции, розыгрыши. Есть финансовый отдел, который условно занимается легализацией денежных средств. Последняя тенденция – так называемые «спортики», которые наказывают закладчиков, обманувших наркодилера. Словом, целая преступная интернет-индустрия. Следственный комитет идет в ногу со временем: поэтому у преступника нет ни малейшего шанса остаться безнаказанным. Осознание, правда, к абсолютному большинству приходит только на скамье подсудимых, когда изменить ничего невозможно.

В свободнее от работы время Николай Сергеевич уделяет внимание семье. А еще увлекается рыбалкой.

– Нужно же как-то морально отдыхать от работы – говорит он. – Природа – именно то, что помогает снять стресс и расслабиться.