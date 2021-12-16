«Славянка» сошьет для медиков 40 тыс. костюмов биозащиты

Бобруйская ОАО "Славянка" работает над пошивом крупной партии костюмов биологической защиты для системы здравоохранения республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор бобруйского текстильного предприятия Теймураз Бочоришвили.

"До конца текущего года предприятие выполнит заказ по пошиву 40 тыс. костюмов биологической защиты, - отметил Теймураз Бочоришвили. - Средства индивидуальной защиты пополнят резервный фонд белорусских учреждений здравоохранения. Мы приступили к выпуску этого вида изделий практически с самого начала пандемии коронавируса. За это время наши костюмы зарекомендовали себя только с хорошей стороны: они универсальны, надежны и просты в эксплуатации. Кроме того, мы предлагаем потребителям широкую ростовую линейку - от 42-го до 70-го размера".

К слову, с начала года могилевское предприятие РУП "Медтехника" закупило 132 тыс. бобруйских костюмов биологической защиты. На предприятии также производят защитные маски - с начала года их выпущено около 2 млн штук. Продукция поставляется на внутренний рынок, однако есть и зарубежные заказы. По реализации средств индивидуальной защиты ОАО "Славянка" на постоянной основе сотрудничает порядка с 50 организациями и предприятиями.

"Основной профиль бобруйского предприятия - пошив одежды для взрослых и детей, однако с начала пандемии часть производства сконцентрирована на выпуске средств индивидуальной защиты, - подчеркнул директор предприятия. - Мы работаем по заявкам и можем предложить весь ассортимент продукции, необходимой медицинским работникам, - защитные костюмы, маски, бахилы и др. Для производства изделий используем белорусский полипропиленовый материал "СпанБел", который широко применяется в легкой промышленности для пошива медицинской и специальной защитной одежды, предметов санитарно-гигиенического назначения. Он обладает высокими фильтрационными способностями, неаллергенен и легко поддается стерилизации".

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность составляет до 600 тыс. единиц готовых изделий в год. Акционерное общество имеет многолетний и плодотворный опыт работы с фирмами Финляндии, Великобритании, Франции, России и других стран.