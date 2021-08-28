Конкур, катание на лошадях и метание сена: в деревне Сычково прошел «Конный фест-2021»

В деревне Сычково уже стало традицией проводить «Конный фест». Завораживающий и впечатляющий праздник прошел четвертый раз на поле возле ОДО «Зеленый бор». Праздник проводится с целью развития и популяризации конного спорта среди населения.

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