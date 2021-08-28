Конкур, катание на лошадях и метание сена: в деревне Сычково прошел «Конный фест-2021»
181 0
В деревне Сычково уже стало традицией проводить «Конный фест». Завораживающий и впечатляющий праздник прошел четвертый раз на поле возле ОДО «Зеленый бор». Праздник проводится с целью развития и популяризации конного спорта среди населения.
Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте подробности в ближайшем номере «БЖ».
Фото Виктора Чабана.
также
-
Победный матч на «Спартаке» завершился решающим голом
-
Конкур, катание на лошадях и метание сена: в деревне Сычково прошел «Конный фест-2021»
-
В Бобруйске состоялась городская августовская педагогическая конференция
-
В Бобруйске прошел праздник «В школу – с Белой Русью», приуроченный к началу учебного года
-
О чем спектакль «Песя и Янко», открывающий 77-й театральный сезон в Бобруйске