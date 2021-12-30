Сладости с опасными добавками изъяли из продажи в Бобруйске

В Бобруйске у одного из индивидуальных предпринимателей изъяли из продажи сладости с опасными добавками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки одного из ИП были обнаружены карамели "Монпасье", "Цитрусовый сад" и "Акварелька" российского производства. По результатам проверки установлено, что они не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке: не предоставлена достоверная информация о том, что сладости содержат красители, влияющие на активность и внимание детей", - рассказали в Госстандарте.

По итогам исследований установлено, что конфеты содержат синтетические красители, которые не были заявлены изготовителем в маркировке. Во всех конфетах был обнаружен синтетический краситель тартразин Е102. В сладостях "Цитрусовый сад" и "Акварелька" был обнаружен краситель синий блестящий Е133. "В маркировке продукции отсутствует предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". В карамели указан краситель В011, не включенный в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.