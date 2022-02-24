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Сладкое настроение, приятные подарки и отличная музыка. «Красный пищевик» поздравил покупателей с Днем защитников Отечества

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Сладкое настроение, приятные подарки и отличная музыка. «Красный пищевик» поздравил покупателей с Днем защитников Отечества

23 февраля сотрудники «Красного пищевика» поздравляли мужчин с Днем защитников Отечества. Покупатели получили заряд отличного настроения и приятные подарки. Желающих попробовать новинки фирменной продукции самой сладкой фабрики страны встречали тематической музыкой и в военной форме.

«Мы очень любим праздники и обожаем дарить хорошее настроение! Вот и в разгар праздника мы решили, что это замечательный повод пообщаться с нашими любимыми покупателями! Знакомились с ними ближе, делали памятные снимки, угощали свежими новинками и, конечно, заряжали позитивом и эмоциями и детей, и взрослых!, — рассказали корреспонденту «БЖ». — Нам очень хочется, чтобы таких душевных и богатых на позитивные эмоции дней в году было как можно больше! Поэтому ждем вас в наших фирменных магазинах за настроением и зарядом отличного настроения!».

Фото Виктора ЧАБАНА.

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