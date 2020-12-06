Сладкое королевство. Где готовят вкусные сюрпризы к новогодним праздникам?

ОАО "Красный пищевик" в Бобруйске - лидер в Беларуси по производству пастило-мармеладных изделий. Фабрике уже 150 лет, и на протяжении всей ее истории здесь четко соблюдают рецептуры и следят за тем, чтобы использовались только натуральные ингредиенты. В год предприятие выпускает 20 тыс. т разных сладостей.

"Сейчас важно производить не только вкусные, но и полезные сладости. Все больше людей следят за своим здоровьем, внимательно читают состав на этикетке товара. Потому в нашей продукции используются только натуральные ингредиенты. Постоянно разрабатываются новинки - мы ищем то, что понравится потребителю", - рассказала начальник отдела маркетинга Лилия Новаковская.

Только в этом году на предприятии разработали более 200 новинок. Среди них - новогодний зефир. Всего на "Красном пищевике" производят более 50 наименований этого замечательного продукта.

"Новый год - праздник, который ассоциируется с запахом мандаринов, корицы, с домашним уютом и теплом. В нынешнем году мы решили попробовать придать нашему зефиру такие качества, чтобы он создавал именно такую атмосферу. Так появились сладости со вкусом мандарина в шоколаде и вишни с корицей в шоколаде - тематическая новогодняя линейка вкусов", - отметила Лилия Новаковская.

На предприятии - под пристальным контролем не только рецептуры, но и внешний вид сладостей. К каждому празднику здесь придумывают тематическую упаковку, и Новый год - не исключение.

"Людям важен не только вкус, но и внешний вид продукции. Мы находимся в постоянном поиске новых идей. Так, в этом году появились упаковки зефира по три штуки в ярком новогоднем оформлении. Кроме этого, "переодели" линейку шоколадных и арахисовых паст - все это помогает создавать праздничное настроение", - подчеркнула начальник отдела маркетинга.

"Изучив спрос наших покупателей, мы заметили, что людям сейчас больше нравится комплектовать новогодние сладкие подарки самостоятельно. Потому в фирменной торговой сети можно найти разные тематические коробочки, чтобы люди могли сами выбрать, какие сладости дарить родным и близким с учетом их пожеланий и предпочтений", - подчеркнула Лилия Новаковская.

Вне зависимости от сезона работа на "сладкой" фабрике кипит. В цехах изготавливают зефир, покрывают шоколадом желейные конфеты, упаковывают любимые многими мармеладные дольки. От запахов голова идет кругом.

Сердцем "Красного пищевика" принято считать цех ручной работы. Здесь производят продукцию премиум-класса, в том числе шоколад с начинками из цельного фундука, миндаля, рисовых шариков и ягод. Среди интересных новинок - шоколад ручной работы премиум-класса с новогодним дизайном.

"Это небольшие плитки шоколада в форме снеговичков, елочек, снежинок, звездочек. Каждая шоколадка создается вручную при строгом соблюдении всех необходимых технологических требований. При изготовлении используем рисовые шарики, взрывную карамель и сублимированные ягоды", - рассказала Лилия Новаковская.

"Шоколад ручной работы мы начали делать в прошлом году. Решили поэкспериментировать - понравится или нет. Потребители оценили новинку, и теперь к каждому торжеству мы стараемся делать небольшие партии шоколада. В преддверии новогодних и рождественских праздников в цехе кипит работа", - рассказал начальник цеха №1 Сергей Краснов.

Корреспонденты БЕЛТА пристально следили за отточенными действиями глазировщика Марины Исаковой.

"Для того, чтобы начать работу, необходимо подготовить шоколад - растапливаем его до однородной массы. Добавляем рисовые шарики и взрывную карамель. Хорошенько перемешиваем. После этого берем специальную форму и первое, что делаем, - наносим пищевое золото. Потом распределяем шоколад по формочкам. Главное, класть смесь не до краев, иначе шоколад может треснуть, когда его будем извлекать в застывшем виде", - рассказала Марина Исакова.

После того, как нужное количество шоколада распределено по формам, сверху добавляются сублимированные ягоды - в этот раз это малина. Потом новогодний шоколад отправляется в холодильник - застывать.

"Такой шоколад поставляется только в нашу торговую сеть. Все-таки эксклюзив. Здесь использованы дорогие и высококачественные ингредиенты. Нужно отдать должное нашему государству - у нас строгий контроль качества на уровне республики. Кроме того, все, что мы закупаем, проходит строгий контроль на предприятии. Для нас важно, чтобы к потребителю поступала качественная продукция", - отметил Сергей Краснов.

Пока шоколад застывал, специалисты рассказали, что еще производят в цехе ручной работы. Это разнообразный зефир в глазури и без нее - в том числе полюбившиеся многим зефирные розочки.

"Мы тоже находимся в постоянном поиске новых идей. В прошлом году придумали и разработали зефир со вкусом имбиря с лимоном, брусники с перцем. На первый взгляд, сочетание невообразимое, но людям нравится. Особый спрос на такой продукт появляется, когда холодает - он прекрасно подходит для согревающего чаепития", - отметил начальник цеха №1.

И вот настал важный момент - застывший шоколад можно доставать из формочек.

"Сверху он получается золотой, а снизу из-за ягод - красный. Настоящие новогодние цвета. Теперь готовый шоколад можно поместить в индивидуальные упаковки и отправлять на продажу", - отметила Марина Исакова.

По словам начальника цеха, индивидуальная упаковка шоколада в современных эпидемиологических условиях - не роскошь, а необходимость.

"В нашей работе нельзя пропустить ни одну мелочь. Кроме государства и предприятия, самый строгий наш контролер - потребитель. Мы завоевали доверие людей и не имеем права их подводить", - отметил Сергей Краснов.