Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января
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Слабый туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 28 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Во многих районах будет небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью охладится до 1-7 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до 1 градуса тепла.
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