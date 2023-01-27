Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января

Слабый туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 28 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Во многих районах будет небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью охладится до 1-7 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до 1 градуса тепла.