Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января
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Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода. Местами прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха - от 0 до 6 градусов мороза. Днем температура воздуха составит минус 3 - плюс 2 градуса.
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